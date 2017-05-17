سوق المملكة يستحوذ علي 5% من صادرات الأرز الباكستاني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن شاه جهان ملك نائب الرئيس الأعلى لجمعية مصدري الأرز في باكستان، أن إجمالي الإنتاج الباكستاني من الأرز يقدر بمليون طن سنويا، يستهلك السوق المحلي حوالي 50% فيما يتم تصدير الباقي للأسواق العالمية، أي بواقع مليون طن تقريبا من جميع الأنواع.

وأوضح خلال ترؤسة وفد الجمعية في لقاء استضافته غرفة الشرقية اليوم الأربعاء وشهد حضور عدد من رجال الأعمال السعوديين، أن سوق المملكة يستحوذ على 5% من إجمالي الصادرات الباكستانية السنوية من الأزر البسمتي عالي الجودة.

وأضاف أن الأرز الباكستاني يمتلك مزايا تنافسية، وأبرزها الأسعار حفاظه على سعره عند مستوى 1000 دولار للطن ” البستمي ” مقابل 1450 دولارا للمنتج الهندي، بينما يقدر سعر الطن للأنواع الأخرى من الأرز بحوالي 400 دولار للطن، مبينا ان الانتاج الباكستاني لا يقل جودة عن أي منتج آخر.