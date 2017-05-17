⁠⁠⁠⁠⁠الشؤون الإسلامية تنهي إجراءات تعيين 4 من ذوي شهداء الواجب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إجراءات تعيين أربعة من ذوي شهداء الواجب، على مراتب مختلفة في فروع الوزارة في مناطق الشرقية، وعسير، وجازان.

وأوضح المدير العام لإدارة الموارد البشرية بالوزارة خالد بن إبراهيم المرشود، أن قرارات التعيين جاءت بناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتعيين ذوي شهداء الواجب في مختلف الأجهزة الحكومية.

وأشار إلي أن المعينين الأربعة هم: نايف بن زيد الشمري شقيق الشهيد نواف بن زيد الشمري على وظيفة ” فني دعم مساعد م5 ” بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية, وعلي بن محمد القحطاني شقيق الشهيد ماطر بن محمد القحطاني على وظيفة ” كاتب م4 ” ، ومحمد بن سعد عسيري شقيق الشهيد مفرح بن سعد عسيري على وظيفة ” حارس م 33 ، كلاهما بفرع الوزارة بمنطقة عسير, وخالد بن محمد محزري شقيق الشهيد موسى بن محمد محزري على وظيفة ” مراقب أمن وسلامة م 5 ” بفرع الوزارة بمنطقة جازان.