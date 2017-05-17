مؤتمر الطاقة والصناعة: 10%زيادة أسهامات الطاقة المتجددة بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

عقدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متمثلة فيى مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة مؤتمراً في فندق ماريوت بالرياض، حضره ممثلون عن 27 شركة تتنافس جميعها على أول شروع للطاقة المتجددة بحجم 330ميجاواط في مدينة سكاكا .

ويقول وأضاف الشهري يعتبر هذا الحدث خطوة نحو تحقيق الأهداف بعيدة المدى، التي تركز على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ومن بينها إسهام الطاقة المتجددة بما يصل إلى 10% من إجمالي قدرة التوليد الكهربائي في المملكة كما أن هذا المشروع يعتبر نقطة بداية لـ60 مشروع أخر تدرس الوزارة طرحها على مدار السبع سنوات القادمة .

وجاء المؤتمر بعد زيارة ميدانية لوزير الطاقة المهندس خالد الفاتح والذي أطلق وثائق المناقصات خلال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة بالمملكة أبريل الماضي .