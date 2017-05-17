الغفيص يرأس وفد المملكة في اجتماع مجموعة الـ20 في ألماني - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعيَّة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وفدَ المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، والمقرر انعقاده في ألمانيا خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو 2017م.

وتركز قمة العشرين هذا العام على موضوعات عدة أهمها: تعزيز سياسات التوظيف وزيادة نسبة مشاركة المرأة، توفير الوظائف ذات النوعية، وعدد من الموضوعات الأخرى.

وتأتي المشاركة انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، الساعيَّة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدوليَّة، والاستفادة من التجارب العالميَّة في توليد الوظائف وفرص العمل اللائقة، وخفض معدلات البطالة، في الوقت الذي خصص شعارًا للاجتماع الوزاري لهذا العام بعنوان «نحو مستقبل شامل.. تشكيل عالم العمل».