تجهيز 25 ألف حافظة لـ«ماء زمزم» بالمسجد الحرام استعدادا لشهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام 25000 حافظة لماء زمزم من أحدث الحافظات توزع في أروقة البيت العتيق.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وساحاته وتجهيز السقاية للزوار والمصلين وأن الإدارة تقوم بكامل استعدادها لاستقبال عمَّار وزوار المسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك 1438هـ عبر تكثيف خدمات السقيا بالبيت العتيق.

وأكد أن ذلك يأتي لتحقيق وتوفير أعلى مستويات الخدمة المقدمة لزوار المسجد الحرام تنفيذاً وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.