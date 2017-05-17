أزمة جديدة في النصر بسبب " وليد " - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تنتظر إدارة نادي النصر أزمة جديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بشأن الحارس وليد عبدالله، المنضم في فبراير الماضي، كلاعب هاو لصفوف العالمي.

وتأتي هذه الأزمة، بعد حرمان فريق النصر من تجسيل اللاعبين، على خلفية قضية اللاعب عوض خميس، حيث إن إدارة النادي لن تستطيع تسجيل اللاعب، وتفعيل عقده الاحترافي مع النصر، الذي أبرمه معه رئيس النصر لمدة 3 سنوات، بداية من الموسم القادم 2017 -2018.

وسيكون اللاعب له حرية الانتقال من صفوف الفريق ، بعد 45 يومًا فقط، في حالة عجز النادي عن قيده في كشوفات الفريق للموسم المقبل ويواجه النصر أزمة أخرى، بعد توتر العلاقة بين الإدارة والحارس الثاني عبدالله، الذي من المتوقع أن يرحل في الفترة المقبلة.