إنقاذ خمسينية بعد وضعها مولودة تعاني من نقص وزن شديد بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أجرى أطباء بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، جراحة قيصيرية طارئة لإمرأة في العقد الخامس، تعاني من إرتفاع ضغط الدم الشديد المصاحب لحمل عمره 26 أسبوعا مع وجود ضائقة جنينية.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار حالتها، وضعت وضعت طفلة ناقصة الوزن بشكل شديد 600 جرام، وتم عمل الإنعاش الأولي للمولودة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بسبب متلازمة العسرة التنفسية وأعطيت المحاليل الوريدية والمضادات الحيوية والعلاجات والتغذية اللازمة للأطفال الخدج المبتسرين.

وتم متابعة حالة الأم الحامل للمرة الـ13 وتقرر خروجها في حالة تحسن, كما تم متابعة حالة الطفلة مع التغذية الفموية حتى زاد الوزن وأصبح 2 كيلو جرام وتقرر خروجها في حالة تحسن تام.