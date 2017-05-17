داعش يشن هجوم على قوات الأسد داخل مدينة ديرالزور - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

شن تنظيم داعش الإرهابي هجوما عنيفا، اليوم الأربعاء، على مطار دير الزور العسكري، واشتبك مع قوات النظام السوري، والمسلحين الموالين له.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التنظيم فجر عربة مفخخة استهدفت مواقع لقوات النظام في محيط المطار، وترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين طرفي القتال، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.

كما شن داعش هجوما أخر في محافظة الرقة، واشتبك مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة السورية المدعومة بالقوات الخاصة الأمريكية، وطائرات التحالف الدولي.