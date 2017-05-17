كاتب صحفي يعدد مخاطر إخفاء كاميرا «ساهر» - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد الكاتب الصحفي فهد بن جليد، أن إخفاء أماكن كاميرا «ساهر» عن قادة السيارات، مخالف للنظام، وقد يتسبب في حوادث، مطالبا بنشر الكاميرا بشكل واضح مع وضع علامات ولوحات تحذيرية.

وأوضح في مقال بعنوان «أضرار إخفاء كاميرات ساهر» ونشر بصحيفة «المدينة»، أنه رغم المخالفات إلا أن «ساهر» ماضٍ في تعمد إخفاء كاميراته في وضح النهار وأمام أعين الجميع.

وأضاف أن العلاقة لا تزال يكتنفها بعض الغموض والشك إلى حد ما بين قائدي المركبات وراصد المخالفات، وقال «لا نريد خوف قائد المركبة وقلقه المستمر طوال الرحلة، ولا نريد أن نخسر بسبب هذا التخفي فوائد ساهر التي جنيناها».