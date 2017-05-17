الدفاع المدني يغلق محلا تجاريا مخالفا بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أغلقت فرق الإشراف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة أحد المجمعات التجارية.

وقال متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد ” خالد مبارك الجهني ” إنه خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها فرق الإشراف الوقائي على المحلات التجارية تبين وجود مخالفات تهدد الأرواح والممتلكات.

وأوضح الجهني بأن إغلاق المجمع التجاري جاء لوجود عدة مخالفات تهدد سلامة المواطنين من زائريه حيث أغلق القائمين على العمل مخارج الطوارئ والتي تعتبر ملازاً للخروج في الحوادث سكن للعمالة بالمتجرمما أحدث فوضى تكدس البضائع في الممرات والأماكن وتم إتخاذ اللأزم بحقها.