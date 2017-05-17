القبض على 6 أشخاص لارتباطهم بتنظيمات إرهابية ومسلحة تتعامل مع إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

تمكنت المديرية الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة في منطقة مرجعيون بمحافظة النبطية، جنوب لبنان، من القبض على 6 أشخاص بتهمة الارتباط بتنظيمات إرهابية مسلحة سورية تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوقفت المديرية سوريين إثنين دخلا البلاد خلسة، أحدهما شارك في عملية خطف، فيما أوقفت في وقت لاحق 6 سوريين تسللوا إلى البلاد وآخر مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي وسلمت جميع الموقوفين إلى القضاء المختص بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأكدت الوكالة على لسان مصادرها الأمنية إن هناك العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص يرتبطون بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطيرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش في سوريا.