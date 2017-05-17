خدمة جديدة تطلقها " المالية " للجهات الحكومية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت وزارة المالية، البث التجريبي لخدمة أوامر الدفع الإلكتروني، من خلال بوابة رقمية تتيح للجهات الحكومية ادخال أوامر الدفع.

ويأتي هذا التطور الجديد لتمكين الجهات الحكومية، ولهدف تحسين أداء الجهاز الحكومي كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، دون الحاجة للتعاملات الورقية في المستقبل.

وتم التفاعل مع البث التجريبي للبوابة مع عدد من الوزارات منها، وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتجارة والاستثمار،والصحة، حيث ترتبط البوابة الياً مع نظام الخزينة الحكومي.

وعلق أحمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير(المكلف) على هذه الخدمة قائلاً: ” نعمل على توفير كافة الخدمات المالية من خلال بوابة رقمية موحدة تمكن الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بشكل فعال، وتسهم في قياس الأداء وتعزز هذه البوابة قنوات التواصل بين وزارة المالية و الجهات الحكومية.