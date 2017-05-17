دار التوجيه الاجتماعي بالرياض تطور قدرات أبنائها ببرنامج " جدد حياتك " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظمت دار التوجيه الاجتماعي ” إحدى الدور الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ” برنامجاً تثقيفيا موجه لإبنائها الطلاب تحت عنوان ” جدد حياتك ” بهدف تطوير قدراتهم وذواتهم وغرس الثقة في نفوسهم وكسر حاجز الخوف مما يواجههم وخصوصا الخوف والرهبة من الاختبارات المدرسية، وتحفيزهم على تطوير أنفسهم في كل المجالات واستغلال أوقات فراغهم .

قدم البرنامج المشرف بالدار ناصر بن علي هزازي الحاصل على دورات عدة في برامج وتقنيات تنمية وتطوير الذات وإعداد الحقائب التدريبية، وحضره 12 طالباً الى جانب معلميهم ومشرفيهم ومنسوبي الدار، وفيه تحدث على مدى 3 أيام بواقع 3 ساعات يوميا عن الطرق المثلى للتعامل مع الآخرين, والوعي الذاتي، ورفع مستوى قوة الإرادة، وتنمية مهارات التصور و الخيال، والتفكير الإبداعي, والتخطيط للمستقبل وتنمية مهارات التواصل الفعال.

وشهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من الأبناء، وأبدوا سعادتهم بحضورهم مثل هذه البرامج، مؤكدين استفادتهم مما تضمنته محاوره، وقدموا شكرهم وتقديرهم لمدير الدار وللمحاضر .

يُذكر أن دار التوجيه الاجتماعي تحرص كثيرا على تفعيل مثل هذه البرامج لأبنائها منذ التحاقهم بها لما تحمله من أهمية كبرى لهم ومايصاحبها من تقويم لسلوكهم العام وتصحيح لبعض مفاهيمهم وزيادة مخزونهم الثقافي في شتى أمور الحياة .