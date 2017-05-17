42 قتيلا حصيلة الاحتجاجات ضد حكومة فنزويلا بسبب «الطعام» - صحيفة صدى الالكترونية

كاراكاس(صدى):

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فنزويلا التي بدأت قبل 6 أسابيع إلي ما لا يقل عن 42 شخصا.

أعلن مكتب المدعي العام في فنزويلا عن اعتقال شرطي بسبب دوره المزعوم في قتل سائق سيارة أجرة بالرصاص في ولاية تاتشيرا الحدودية.

وأصيب شاب عمره 17 عاما برصاصة في رأسه أثناء احتجاج في ولاية باريناس بوسط فنزويلا يوم الاثنين ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء.

وتظاهر مئات الآلاف في الشوارع في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب من نقص المواد الغذائية وأزمة في القطاع الطبي وزيادة معدل التضخم.