تايكوندو الفرع يلفت الأنظار في ظهوره الأول - صحيفة صدى الالكترونية

محمد السعران(صدى):

من خلال ظهوره الأول وبشكل رسمي استطاع فريق التايكوندو بنادي الفرع بمحافظة الحريق أن يوثّق اسمه بين ترتيب فرق التايكوندو بالمملكة رغم مشاركته بدرجتين فقط (براعم و ناشئين) الا أن قائد هذا الفريق المدرب الوطني خالد سعد الدهيمي ومساعده الوطني بسام الزهراني لهما رؤية أخرى من خلال عملهما الدؤوب وجهدهما المتواصل في صناعة النجاح وتذليل الصعب .

فمن خلال موسم واحد جاء تحقيق نادي الفرع المركز الثاني ووصيفاً للبطل نادي الهلال في بطولة المنطقة الوسطى لدرجة البراعم بمثابة المفاجأة برصيد 8 ميداليات متنوعة رغم حداثة لاعبيه ، ثم تلى هذا الانتصار انتصار آخر في بطولة المنطقة الوسطى للناشئين بمجموع 5 ميداليات أخرى .

أما على مستوى المملكة فقد حقق لاعب الفرع عبدالله الزير ذهبية وزن ـ 48 كجم وجائزة أفضل لاعب في البطولة على مستوى لاعبي المملكة وتم اختياره لتمثيل المنتخب السعودي للتايكوندو وبفئة البومسي نال صغار الفرع المركز الثالث مكرر في بطولة المملكة للبومسي .

ومن جانبه أوضح مدرب الفريق خالد الدهيمي بأن ما تحقق من إنجاز بفضل الله أولاً وأخيراً ثم بدعم واهتمام رئيس وأعضاء شرف نادي الفرع وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة النادي تركي بن محمد الهزاني وأمين عام النادي عبد الله القحطاني والكابتن أمير محمد نصر وكافة أعضاء الشرف وجهات أخرى مباشرة وغير مباشرة ساهمت بتذليل الصعب خاصة مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة الخرج فيصل العميري وللمدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للتايكوندو مشعل المطيري ولرئيس لجنة المدربين سابقاً بالاتحاد الماستر سامي السعران على توجيهاته وحرصه الدائم ولقناة عين الإعلامي بدر الدوسري ولمسؤول المركز الإعلامي للتايكوندو بنادي الفرع سلطان الدهيمي وللداعم عبدالله جندب المالكي .

وأضاف ” الدهيمي ” بأننا مقبلين بحول الله على خطوة سباقة في التايكوندو السعودي ستسهم في دعم الفريق وزيادة القاعدة وسيرتقي الطموح إلى المنافسة على بطولات المملكة في القتال والبومسي .