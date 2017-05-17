الأمن العام يكشف خطورة عدم ترحيل العمالة المصابة بـ«الإيدز» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي، على أن رفض شركات الطيران نقل المخالفين لنظام الإقامة والعمل من مصابي الإيدز على طائراتها يعيق ترحيلهم، وهو ما يتطلب توقيفهم وإخضاعهم للعلاج بالمستشفيات لفترة طويلة.

وأوضح أن جرائم العمالة المخالفة تمتد إلي الجرائم الاستخبارتية، ويتواصل بعضهم مع جهات معادية تهدد امن الوطن.

وأشار مستشار مدير الأمن العام، أثناء تدشينه حملة ” وطن بلا مخالف ” بالمدينة المنورة أمس الثلاثاء، إلى هيمنة الوافدين على السوق المحلي بالمدينة المنورة.