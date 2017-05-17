13 منطقة تتعرض لحالة مناخية غير مستقرة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

مازالت حالة الطقس وسقوط الأمطار مستمرة في عدد من المناطق بالمملكة، وأطلق النظام الآلي للإنذار المبكّر 13 تنبيهاً، اليوم الأربعاء، لثلاث حالات مناخية تتواصل للسبت المقبل في 13 منطقة بالمملكة.

وتم رصد الحالة المناخية الأولى في 6 مناطق، وهي ” الباحة ونجران والمدينة المنوّرة وجازان وعسير ومكة المكرّمة ” ، وهي لحالة أمطار رعديّة بدأت العاشرة صباح اليوم، وتتواصل إلى الثانية عشرة من صباح السبت المقبل مع استمرار التوقعات بهطول أمطار رعديّة في فترة ما بعد الظهيرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

وعن الحالة المناخية الثانية، فشملت 4 مناطق هي ” الشرقية وتبوك وحائل والقصيم ” ، وهي حالة أتربة مُثارة وأمطار رعديّة تبدأ الحادية عشرة، صباح اليوم، وتتواصل الى الثانية عشرة من صباح السبت المقبل، ويُتوقع هطول أمطار رعديّة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (2 كم).

وشملت الحالة المناخية الثالثة 3 مناطق، وهي ” الرياض والحدود الشمالية، والجوف ” ، وستكون ” رياح نشطة وسحب رعديّة ” ، حيث تبدأ الحادية عشرة صباح اليوم، وتتواصل إلى الثانية عشرة من صباح السبت المقبل، مع توقع حدوث أمطار رعدية.