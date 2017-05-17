إصابة عائلة مكونة من 6 أفراد بالتسمم بسبب وجبة حلوى في عفيف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصيبت عائلة مكونة من 6 أشخاص أمس الثلاثاء بالتسمم بعد تناولها وجبة حلوى من أحد المحلات .

وأوضح مصدر بمستشفى عفيف أن قسم الطوارىء استقبل أمس عائلة من 6 أفراد رجل و4 نساء وجميعهم من عائلة واحدة يشتكون من ألم بالبطن وقىء وتم تشخيصها على أنها اعراض تسمم غذائي وتم اعطائهم العلاج المناسب وغادر اثنان المستشفى بعد تحسن حالتهم بينما ظل أربعة تحت العلاج .

وأضاف المصدر أنه تم تحريز عينة من وجبة الحلوى ومن المتجر البائع لفحصها بمعرفة أطباء القسم الوقائي بتوجيهات من مدير المستشفى والذي بدوره طالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة .