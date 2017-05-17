" الضنك " يهدد جدة بعد اكتشاف 33 ألف بؤرة للبعوض - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رصدت الحملة الموجهه لمكافحة مرض” الضنك ” بؤر كثيرة يتواجد فيها البعوض في محافظة جدة، وكشفت الحملة عن 33 ألف بؤرة، إضافة إلى 36% من مدار المحافظة تم اكتشاف البؤر فيها أيضا.

واكتشتف الحملة تواجد البؤر الكثيرة في الأماكن التي فيها نفايات كثيرة، وإطارات السيارات والمواقع التي تحت الإنشاء.

جاء ذلك خلال حفل نظمته مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة القرن وبرعاية وكيل الوزارة للصحة العامة د. هاني جخدار لتكريم المشاركين في الحملة المكثفة للتوعية الصحية بحمى الضنك تحت شعار (جدة عروس بدون ناموس)، وشارك في الحملة آلاف المتطوعين من المحافظة بينهم شباب وشابات، إضافة إلى مشاركة عدد من أفراد الجاليات العربية والآسيوية في المحافظة.