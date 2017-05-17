بالفيديو.. مراهق يقتل مشجعاً في اشتباكات بين جماهير الدوري الأرجنتيني - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أقدم مراهق أرجنتيني لم يتعدى عمره ” 17 عاماً ” يٌشجع فريق لنيولز أولد بويز ، على قتل مشجعًا لروزاريو سنترال ، بأطلاق النيران عليه، خلال اشتباكات وأحداث عنف بين جماهير فريقي نيولز أولد بويز وروزاريو سنترال، على ملعب (باركي إندبندنسيا) في الدوري الأرجنتيني.

كما لم يسلم لاعبو الفريقين وأحد الحكام المساعدين، بعد إلقاء الألعاب النارية داخل الملعب.

وكان مشجع أرجنتيني قُتل قبل شهر تقريبًا بعد إلقائه من على مدرج ملعب ماريو كمبس خلال ديربي الأرجنتين، الذي جمع فريقي تاييريس وأتلتيك بلغرانو.

وتشهد كرة القدم الأرجنتينية حالات متواترة من العنف في الملاعب؛ ما دفع منذ أعوام إلى تقييد حركة المشجعين في المدرجات أو الانتقال لمتابعة مباريات على ملاعب الفرق المنافسة.

