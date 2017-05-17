تأمين 10 الآف سلة غذائية للاجئين السوريين في الأردن خلال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مع شركة محمد موسى محمود عمرو وشركائه عقد لتأمين 10 الآف سلة غذائية ستوزع بإذن الله خلال شهر رمضان من العام 1438هـ على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن وذلك ضمن برنامجها الرمضاني ” ولك مثل أجره 5 ” والذي يستمر للعام الخامس على التوالي بقيمة إجمالية بلغت مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة ريال سعودي.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة السعودية تنفذ جملة من المشاريع الإغاثية التي تشمل مختلف الجوانب المعيشية للأشقاء السوريين، مشيراً إلى أن مشروع ” ولك مثل أجره 5 ” هو أحد هذه المشاريع التي تعنى بالمحور الغذائي الذي يهدف إلى تأمين الأشقاء اللاجئين السوريين بالطرود الغذائية المتكاملة والتي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والزيت والبقوليات بأنواعها وغيرها من الاحتياجات الغذائية.

وأضاف السمحان أن : ” فريق العمل لدى الحملة الوطنية السعودية في الأردن قد أنهى إعداد خطة العمل التي سيتم اتباعها للتنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد آلية توزيع السلال الرمضانية خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل في مختلف محافظات ومناطق تواجد الأشقاء السوريين في الأردن؛ وذلك وفقاً لبرنامج وجدول زمني محدد ” .