سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تثير أزمة دولية بسبب «القدس» - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت «نيكى هيلى» سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة إن واشنطن تعترف بحائط المبكى كجزء من إسرائيل، كما تتعامل مع القدس علي أنها عاصمة دولة الاحتلال.

وأدلت «هيلي» بتصريحات تلفزيونية لقناة ” CBN ” الأمريكية الإخبارية، للتأكيد على أن حائط المبكى جزء من إسرائيل، ردا على مشادات وقعت بين مسئوليين أمريكيين وإسرائيليين اعتبروا حائط المبكى جزء من أراضى الضفة الغربية.

وأكدت أن الرئيس ترمب سيزور حائط المبكى خلال الزيارة التى سيقوم بها يوم الاثنين المقبل.