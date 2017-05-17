شركة السيف تعلن عن وظائف إدارية وفنية بفروعها بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عن وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحملة شهادة التقنية، وشهادة الدبلوم التقني، للعمل بفروع الشركة وبعدد من الشركات التابعة في منطقة الرياض، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءا من 16 مايو الحالي.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف بمسمى:

1_ مشرف ورشة عمل: شهادة الدبلوم التقني.

2_ عامل صيانة عام- ورشة الإصلاح: شهادة التقنية في مجال ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة المزيد عن تفاصيل وشروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:

https://elseif.taleo.net/careersection/esec_ex/jobsearch.ftl????lang=en&portal=10105020156