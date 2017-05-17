مدرسة تدرس خطة لفرض أرتداء التنانير على طلابها - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تتجه مَدرسة بريطانية خاصة ، شمال العاصمة لندن، اتباع خطة لفرض زي مدرسي “محايد” لا يفرق بين الطلاب على أساس النوع الاجتماعي ، حيث سيتم السماح لطلابها الذكور بارتداء التنانير.

وأكدت مصادر ، أن القرار المنتظر من مدرسة ” هايغات ” الخاصة، جاء في أعقاب تزايد الأسئلة التي يوجهها الطلاب إلى معلميهم بشأن ” نوعهم الجنسي ” .

وكانت “هايغات” سمحت للطالبات بارتداء السراويل الرمادية ورابطات العنق، لكنها لم تصدر قراراً من شأنه السماح للطلاب الذكور بارتداء التنانير.

قال آدم بيتيت، مسؤول بالمدرسة، إن ” إقرار زي محايد سيمنع اللغط الدائر بين تلاميذ المدرسة حول فكرة الأفضلية “.

وأضاف: ” تلقينا خلال جلسات الأسئلة والأجوبة مع الطلاب، استفسارات حول أي زي مدرسي يأتي في المقام الأول “، في إشارة إلى اختلاف الزي المدرسي بناء على النوع الاجتماعي.

وأوضح أنه “سيتم استشارة أولياء الأمور قبل اتخاذ القرار؛ لتفادي أي معلومات خاطئة قد ينقلها التلاميذ إلى ذويهم”.