طيران أديل يعلن عن وظائف للجنسين بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية «طيران أديل»، عن وظائف شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات، لحملة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة، مشيرة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءا من اليوم وحتى 17 أغسطس القادم.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف بمسمى:

1_ كابتن/ A320 – للرجال: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

2_ مسؤول أول/ A320 –للرجال: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

3_ أخصائي إداري – «للجنسين»: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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