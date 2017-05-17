 مركز التميز لأمن المعلومات يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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مركز التميز لأمن المعلومات يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

مركز التميز لأمن المعلومات يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
عبدالله الفهد(صدى):

أعلن مركز التميز لأمن المعلومات بمدينة الرياض، عن وظائف شاغرة، بعدد من التخصصات، للعمل بفرع المركز في كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، مشيرا إلى أن الراغبين بالتقديم يمكنهم إرسال السيرة الذاتية مع الرمز المصاحب للمسمى الوظيفي على البريد الإلكتروني jobs2017@coeia.edu.sa
وأوضح المركز أن الوظائف الشاغرة تحت مسمى:
– مصصم (D1)
– مونتير (M1)
– كاتب سينايو (R1)
– مذيع صوتي (B1)
– رسام (P1)
– مبرمج (T1)
– محلل بيانات (A1)
– مترجم (E1)
– مدقق لغوي (C1)


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