المعاشات تهدد بكارثة في المؤسسة العامة للتقاعد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، علي أن الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين، والتي بلغت 14.2 مليار ريال لم تكفِ لتغطية المعاشات، والتي بلغت 25 ملياراً، وعليه فالمؤسسة العامة للتقاعد سيلت أصولها لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين.

وحذر عضو مجلس الشورى من نفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، ومن عدم مقدرة المؤسسة على الاستمرار في صرف معاشات التقاعد خصوصاً للعسكريين خلال سنوات قليلة.

وأشار إلي أن إجراءات المؤسسة تؤدي إلي تناقص قيمة الأصول الاستثمارية في الحساب، وقد تتلاشى في عام 1443هـ أي بعد 5 سنوات، وهو ما سيحمل الدولة أعباءً إضافية لصرف المعاشات.

ولفت إلى أن إجمالي معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين بلغ 54.8 مليار ريال، فيما بلغت عائدات الاستثمارات للاشتراكات 7.2 مليار فقط.