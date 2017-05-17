بالصور.. حملة الأمانة تزيل 74 حوشاً في طويق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. حملة الأمانة تزيل 74 حوشاً في طويق الرياض
نظمت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالادارة العامة للاسواق حملة على احواش مخالفة بحي طويق حيث ازالت ٧٤ حوشا للابل بمشاركة ادارات الامانة وجهات حكومية .
ذكر ذلك المهندس ثامر السلوم مدير عام الاسواق واشار الى ان هذه الحملات مستمرة للقضاء على المخالفات في هذا الشأن .
واكد ان المواطن والمقيم عين لامانة منطقة الرياض في التبليغ عن اي مخالفة او ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠ .
واهاب المهندس السلوم بالجميع الشراء من الاماكن النظامية المخصصة للبيع لتوفر الاشتراطات البلدية بها .
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