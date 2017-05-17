بالصور.. حملة الأمانة تزيل 74 حوشاً في طويق الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظمت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالادارة العامة للاسواق حملة على احواش مخالفة بحي طويق حيث ازالت ٧٤ حوشا للابل بمشاركة ادارات الامانة وجهات حكومية .

ذكر ذلك المهندس ثامر السلوم مدير عام الاسواق واشار الى ان هذه الحملات مستمرة للقضاء على المخالفات في هذا الشأن .

واكد ان المواطن والمقيم عين لامانة منطقة الرياض في التبليغ عن اي مخالفة او ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠ .

واهاب المهندس السلوم بالجميع الشراء من الاماكن النظامية المخصصة للبيع لتوفر الاشتراطات البلدية بها .