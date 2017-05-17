العمل تعلن رفع نسبة التوطين في مجالين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رفع نسبة التوطين في المجال الهندسي في القطاع الخاص إلى 35% وفي المجال الصناعي إلى 42%، اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة أصدرت نظام تعديل نسب التوطين في الأنشطة والمنشآت، وأنها ستبدأ في تطبيقه بعد 4 أشهر.

وأكد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على عدد من البرامج الهادفة لتوظيف المهندسين السعوديين، حيث تشير لإحصائيات إلى وجود 1500 مهندس سعودي يحملون تخصصات هندسية متنوعة بينهم حملة ماجستير عاطلين عن العمل.