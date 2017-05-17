الإطاحة بـ5 طلاب بجامعة نجران حاولوا سرقة الاختبارات وكشوف الدرجات - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أطاحت شرطة نجران، بـ5 طلاب بكلية طب الأسنان بجامعة نجران، لمحاولة تسللهم لمكاتب عدد من أعضاء هيئة التدريس بغرض سرقة أسئلة الاختبارات والتي تجري حاليا في الجامعة، بالإضافة إلى كشوفات الدرجات.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الكلية تعرضت للاقتحام من عدد من الطلاب محاولين الحصول على أسئلة الاختبارات وكشوفات الدرجات، وكذلك بعض الأوراق الرسمية بعد كسرهم للأبواب والعبث ببعض الممتلكات، مؤكدة إلقاء القبض عليهم من قبل الدوريات الأمنية بعد الإبلاغ عنهم.

وأكدت المصادر، أن كاميرات المبنى رصدهم أثناء عبثهم بكسر أبواب لجنة الكنترول ودخولهم إلى أكثر من مكتب من مكاتب أعضاء هيئة التدريس في ساعات الليل المتأخرة، مشيرة إلى بدء الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم تمهيدا للتحقيق معهم وتطبيق النظام.