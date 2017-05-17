حقيقة منع تسليم جثمان السجين المتوفي لذويه - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قالت مصادر مطلعة، إن قرارا صدر حسب نظام التوقيف بمنع تسليم جثمان السجين المتوفى إلى ذويه في حال ثبوت توفيه إثر مرض وبائي ومعدٍ، وذلك حفاظا على سلامتهم من انتقال العدوى.

وعددت المصادر، الأمراض كـ«السل، والكبد الوبائي، والجرب، وغيرها من الأمراض الخطيرة»، مع إعداد تقرير بحالة السجين المتوفى إثر تلك الأمراض، وسبب الوفاة ومن ثم إخبار أسرته مع أن يحرص مديرو السجون على رفع التقرير للجهات المعنية وإخبار أسرهم بذلك ولابد من اطلاعهم على يوم الدفن، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضحت المصادر أن الدفن يكون في مقابر خاصة للمتوفين بالأمراض الوبائية حرصا على صحة الأسر والصحة العامة من انتقال العدوى.