بالفيديو.. قصة كفاح جندي من «أمُي» إلى «أستاذ جامعي» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قصة كفاح مواطن التحق بقوات الحرس الوطني وهو لا يقرأ ولا يكتب، واستطاع بعد ذلك أن يصبح أستاذا جامعيا.

ونشر الكاتب الصحفي خالد السليمان الفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي يظهر فيه الأستاذ الدكتور نايف الوقاع،وهو يروي قصة حياته قائلا: «إنه التحق بقوات الحرس الوطني أميا، ثم التحق بمدارس مكافحة الأمية، إلى أن حصل على الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثم حصل على الشهادة الجامعية وهو برتبة عريف، وحصل على الماجستير وهو برتبة رقيب».

وأضاف الوقاع: «حصلت على قبول بمرحلة الدكتوراه وأنهيت السنة التحضيرية بامتياز، ليوجه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بعد ذلك بنقلي إلى كلية الملك خالد العسكرية، والحمد لله تم تعيني معيدا، ثم محاضرا، ثم أصبحت أستاذ دكتور منذ ثلاثة سنوات».