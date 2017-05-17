وفاة 11 شخصا وإصابة آخرين جراء تفشي الإسهال بالصومال - صحيفة صدى الالكترونية

مقدشيو(صدى):

توفي 11 شخصًا وأصيب آخرون جراء تفشي وباء الإسهال في مناطق ببلدة عيل دير الواقعة في إقليم جلجدود وسط الصومال.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الصومالية أن وباء الإسهال المائي تفشى في مناطق مختلفة من بلدة عيل دير بسبب تدني مستوى الرعاية الصحية وانعدام الأدوية.

وكان مستشفى عيل دير قد أعلن عن حالة نقص حاد في الأدوية تحول دون التعامل مع تفشي وباء الإسهال في هذه المناطق.

يذكر أن عددًا من المناطق التابعة لبلدة عيل دير تخضع لسيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.