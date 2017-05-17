باحث فلكي يتوقع غرة رمضان: «لن يكون مكتملا» - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقع باحث فلكي، أمس الثلاثاء، أن غرة شهر رمضان المبارك ستكون السبت 27 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه يرجح أن يكون رمضان 29 يوما.

وقال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الشمس والقمر سيكونان على خط سماوي واحد أثناء مغيب شمس الخميس ليلة الجمعة، وسيغيب القمر قبل الشمس لتكون رؤية هلال شهر رمضان مستحيلة ليلة الجمعة، وبالتالي يصبح شعبان 30 يوما والسبت غرة رمضان، موضحا أن التوقعات والحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان لن يكون مكتملا، وأن يكون عيد الفطر الأحد الموافق 25 يونيو.