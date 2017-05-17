الجوازات توجه تحذيرا لمخالفي نظام الإقامة والعمل - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وجهت المديرية العامة للجوازات، تحذيرا إلى جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل لسرعة الاستفادة من الأيام المتبقية للمهلة المعلنة والإعفاءات الممنوحة لهم وسرعة مغادرة المملكة.

وأكدت الجوازات أن المهلة المحددة لحملة «وطن بلا مخالف» التي تتيح للمخالفين الاستفادة من الإعفاءات ومغادرة السعودية من تلقاء أنفسهم، هي 90 يوما، بدأت في 1 رجب الماضي وتنتهي مع نهاية شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى تبقى 41 يوما على انتهاء المهلة المحددة.

وناشدت الجوازات، جميع الوافدين المخالفين بسرعة مراجعة مواقع الاستقبال المهيأة في إدارات الجوازات بجميع مناطق ومحافظات المملكة لإنهاء إجراءات سفرهم.