بالفيديو.. بكاء مبتعثين بأمريكا بسبب رسائل غير متوقعة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تأثر عدد من المبتعثين بأمريكا، أثناء سماعهم لرسائل صوتية غير متوقعة من والديهم لتهنئتهم بمناسبة تخرجهم من المراحل التي يدرسون بها.

وأظهر الفيديو، زملاء الطلبة المبتعثين وهم يفاجئوهم بتشغيل الرسائل الصوتية والتي أبدى فيها آباؤهم وأمهاتهم فخرهم وفرحتهم بتخرجهم، ودعوا لهم بالتوفيق ونيل أعلى المراتب العلمية والعودة للوطن سالمين غانمين.