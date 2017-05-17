بالفيديو.. بكاء مبتعثين بأمريكا بسبب رسائل غير متوقعة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. بكاء مبتعثين بأمريكا بسبب رسائل غير متوقعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تأثر عدد من المبتعثين بأمريكا، أثناء سماعهم لرسائل صوتية غير متوقعة من والديهم لتهنئتهم بمناسبة تخرجهم من المراحل التي يدرسون بها.
وأظهر الفيديو، زملاء الطلبة المبتعثين وهم يفاجئوهم بتشغيل الرسائل الصوتية والتي أبدى فيها آباؤهم وأمهاتهم فخرهم وفرحتهم بتخرجهم، ودعوا لهم بالتوفيق ونيل أعلى المراتب العلمية والعودة للوطن سالمين غانمين.
الواقع[ عدد التعليقات: 4191 ] نشر منذ 17 دقيقة
الأهل والوطن شيء عظيم لا يعرفه الا من ابتعد عنهم وكذلك بعض البشر يبالغ في الغربة والسفر وقد يموت احد الوالدين او كلاهما او اخوته وهو مبتعد عنهم ولم ينفعهم او يخدمهم بشيء مجرد بحث عن دنيا او مجد شخصي وقتي لذلك الحرص على العودة لاهل والوطن افضل من مليون شهادة او تجميع اموال لان العمر قصير والدنيا فانية نسائل الله السعادة ولم الشمال للجميع