تغريم «فيسبوك» 166 ألف دولار لانتهاك قوانين الخصوصية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

فرضت هيئة مراقبة فرنسية مستقلة، أمس الثلاثاء، غرامة مالية بلغت 166 ألف دولار، على شركة موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، لعدم امتثالها لقوانين حماية البيانات الفرنسية، بعد تحذير رسمي العام الماضي.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، أن «اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، غرّمت فيسبوك ماليا، لخرقها قوانين الخصوصية الفرنسية من خلال تتبع واستخدام البيانات الشخصية لـ33 مليون مستخدم، وغير مستخدم ممن يتصفحون الانترنت».

وأضافت أن «اللجنة الوطنية فرضت عقوبات مالية قدرها 150 ألف يورو (ما يعادل 166 ألف دولار) على شركة فيسبوك؛ لعدم امتثالها لقوانين حماية البيانات الفرنسية بعد تحذير رسمي العام الماضي»، موضحة أن فيسبوك تقوم بـ«تجميع هائل لبيانات شخصية لمستخدمي الانترنت» بغرض توجيه رسائل دعائية موجهة من دون قاعدة قانونية.