بالصور.. حملة تفتيشية توقف عمالة مخالفة وتضبط مواد مجهولة المصدر بحائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل، حملة تفتيشية مفاجئة أمس الثلاثاء، في سوق الهنود بحي المحطة في منطقة حائل، لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وأسفرت الجولة التي نفذت بالتعاون مع قوة المهام والواجبات الخاصة، عن ضبط عمالة مخالفة للعمل، حيث كانوا يعملون لدى غير كفلائهم بموجب الإقامة والنشاط لدى المحل، فيما تم تسلم العمالة المخالفة من قبل قوة المهمات والواجبات الخاصة لتسليمهم لجهة الاختصاص، وضبط ومصادرة عدد من التوصيلات والشواحن ومواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدد من مخالفات عدم وضع بطاقة السعر.