بالفيديو.. وفاة عامل في حادث مروري مروع لاقتحام سيارة محلا بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث مروري مروع وقع بحي البلد بمدينة نجران حيث اقتحمت سيارة دفع رباعي محل تجاري بعدما تعرضت للاصطدام من الخلف من سيارة أخرى مسرعة، وتصادف وجود عامل يجلس أمام المحل ما أدى إلى تعرضه لإصابة قوية نتيجة اصطدام السيارة بزجاج المحل.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة أمس الثلاثاء، سيارة دفع رباعي تسير في الشارع ويستعد قائدها للتوقف أمام المحل، إلا أن تأتي سيارة مسرعة من الخلف وتصطدم بها لتقتحم السيارة الأولى زجاج المحل التجاري الذي كان يجلس أمامه العامل، وأوضح المغردون أن العامل توفى متأثرا بإصابته القوية.