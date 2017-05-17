بالصور.. حملة مفاجئة على سوق للجوالات بجدة لضبط مخالفي «توطين الاتصالات» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، حملة تفتيشية مفاجئة على سوق اتصالات وأجهزة الجوال بمدينة جدة لضبط مخالفين قرار توطين قطاع الاتصالات.

وقاد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمكة الدكتور محمد القحطاني، الحملة التفتيشية، ورافقه فرق شرطة الضبط الميداني ومفتشون من الوزارة، وتم ضبط 8 مخالفات و7 عمالة أجنبية يعملون لحسابهم الخاص بينهم مجهولو الهوية، وتم تسليم المخالفين للجهات الأمنية.

وأغلقت فرق التفتيش أبواب المجمع ومنع العمالة من الخروج إلا بعد التأكد من هوياتهم لمنع هروبهم، فيما جددت وزارة العمل دعوتها للمواطنين بالالتزام بقرار توطين قطاع الاتصالات والإبلاغ عن المخالفين.