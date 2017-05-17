القبض على قيادي بالقاعدة متخفيا بملابس نسائية في عدن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن جنوب اليمن، مساء أمس الثلاثاء، قيادي في تنظيم القاعدة بمدينة الشيخ عثمان، متخفيًا بـ «ملابس نسائية».

وأكد مصدر مطلع، أن فرق مكافحة الإرهاب التابع لشرطة محافظة عدن، تمكنت مساء أمس، من القبض على أسامة الزبح، القيادي في تنظيم القاعدة، متخفيًا بملابس نسائية في أحد شوارع مدينة الشيخ عثمان، مشيرًا إلى أنه سيخضع للتحقيقات خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر، «الزبح المتهم الأول في تنفيذ عدة اغتيالات في محافظة عدن، استهدفت رجال أمن وقيادات في المقاومة الشعبية ورجال دين»،مضيفا أن «معلومات استخباراتية قدمتها قيادة دول التحالف العربي، بالتعاون مع فرق مكافحة الإرهاب، أفضت الى القبض على الزبح».