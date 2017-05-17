فرنسا تستبعد فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

استبعد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فرانوا ديلاتر، أمس الثلاثاء، صدور قرار جديد بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية والنووية.

وقال السفير الفرنسي في تصريحات للصحفيين، قبل بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية، «من السابق لأوانه أن يكون هدف اجتماعنا في مجلس الأمن هو تمرير عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.. هدفنا بحث الكيفية التي يمكن بها لأعضاء المجلس المضي قدما والكلمتان الرئيسيتان هنا هما الوحدة والثبات».

وتابع: «استنادا إلى هاتين الكلمتين الرئيسيتين، سنرى أفضل السبل التي يمكننا أن نتقدم بها إلى الأمام، سواء لتحسين تنفيذ الجزاءات القائمة بالفعل علي كوريا الشمالية، وأيضا من حيث بحث تشديد الجزاءات».