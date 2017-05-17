العثور على أكثر من 3000 قرص كبتاجون بسيارة في الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

عثرت دوريات قوة أمن الطرق بالجوف، أمس الثلاثاء، على أكثر من 3000 حبة كبتاجون، أثناء استيقاف مركبة بمركز ميقوع.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أنه أثناء عمل دوريات قوة أمن الطرق بمركز ميقوع التابع لمنطقة الجوف تم الاشتباه بمركبة بعد تسجيل مخالفة مرورية لقائدها، وبتفتيشها عثر بداخلها على قارورة مياه معدنية بها مادة عرق مسكر، مع العثور على أكثر من 3000 حبة كبتاجون مخدرة.