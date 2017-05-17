أسرة بالليث تناشد بمساعدتها في البحث عن ابنها المفقود - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ناشدت أسرة بمحافظة الليث، المواطنين بمساعدتها في البحث عن ابنها علي بن أحمد الحاتمي، المفقود منذ يوم الخميس الماضي، موضحة أنه يعاني من اعتلالات نفسية.

وأشارت إلى أن المفقود خرج من منزل شقيقه بالشاقة الشمالية جنوب الليث، بعد أن قام بكسر نافذة المنزل، وبحثوا عنه في أغلب المستشفيات، إضافة إلى الحرم المكي الشريف ولم يعثروا عليه، وسجلت بلاغا لدى قسم شرطة الحرم.

وناشدت أسرة الحاتمي كل من لديه معلومات عن ابنها الاتصال على الرقم الآتي: 0553693544