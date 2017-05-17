بالفيديو.. أضرار جسيمة لـ«لاند كروزر» بعد سقوطها من «بستم» مغسلة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سقوط سيارة «جيب لاند كروزر» من أعلى جهاز الحمل الهيدروليكي الذي يُستخدم في رفع السيارة عند غسلها «بستم»، في إحدى محطات غسل السيارات.

وأظهر الفيديو السيارة بعد انزلقها للأمام وارتطمها بجدار المغسلة الأمامي، ما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة نتيجة السقوط من أعلى جهاز الرفع، وتباينت ردود فعل المغردون حول الحادثة فمنهم من رأى أن الحادث غريب مشيرين إلى أن الجهاز يكون بغاية القوة والمتانة نظرا لثقل السيارات التي ترفعها، فيما حمّل آخرون صاحب المغسلة دفع قيمة الإصلاحات، وقال بعضهم إن ما حدث خارج عن إرادته.