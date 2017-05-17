بالفيديو.. علاج السمنة مجانا بمدينة الملك سعود الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية ورئيس مركز جراحة البدانة الدكتور هيثم الفلاح، إن عمليات ربط وقص المعدة لعلاج مرض السِمنة بالمدينة الطبية مجانا للمواطنين.

وأكد الفلاح، حصول مدينة الملك سعود الطبية على شهادة دولية معتمدة في جراحات البدانة، مشيرا إلى إجراء من عمليتين إلى 9 عمليات يوميا، موضحا أن برنامج جراحة البدانة يشمل أكثر من 11 مركزاً موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأضاف الفلاح في مقطع فيديو تم تصويره بواسطة أحد المواطنين، أن المركز مفتوح لجميع المواطنين بالمجان ولا حاجة بعد لإنفاق الأموال الطائلة والسفر لإجراء العمليات في الخارج.

وكان الدكتور هيثم الفلاح، قد تسلم شهادة الجمعية العالمية لجراحات البداية وهي مركز دولي معتمد لجراحات البدانة في مدينة نابولي الإيطالية.