البشير: مشاركتي في «القمة العربية الإسلامية الأمريكية» نقلة في علاقات السودان - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن حضوره قمة، يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي.

ورأى البشير، في حوار مع صحيفة الشرق القطرية، أمس الثلاثاء، أن القمة رد على من يحرضون الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها، مشيرا إلى أنه في المؤتمرات الماضية كان الأوروبيون يرفضون المشاركة في أي قمة يحضرها الرئيس السوداني، ويمارسون ضغطاً كبيراً على الدول لعدم دعوته، بما في ذلك القمم الإفريقية.

وتابع: «كوني الآن أشارك في قمة فيها الرئيس الأمريكي، أعتقد أن هذه نقلة كبيرة جداً في علاقاتنا مع المجتمع الدولي، وأكبر مؤشر لمن يخوفون الآخرين أنني أشارك في قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي».

ويشير الرئيس السوداني إلى مشاركته في القمة العربية الأمريكية المقررة بالرياض 21 مايو القادم، ووجهت المملكة، دعوات إلى قادة دول عربية وإسلامية، وبينهم البشير، لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية.