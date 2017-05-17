«فتح»: إضراب شامل الأحد تضامنا مع المعتقلين المضربين‎ بسجون إسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

دعت حركة التحرير الفلسطيني فتح، أمس الثلاثاء، إلى تصعيد الفعاليات الشعبية دعمًا للمعتقلين‎ بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الحركة، أن الأحد القادم يومًا للإضراب الشامل، تضامنًا مع المعتقلين المضربين في السجون الإسرائيلية، محملة الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، محذرة من مغبّة وفاة أي معتقل منهم.

ويواصل نحو 1500 معتقل فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 أبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم، بقيادة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني المعتقل منذ عام 2002، وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.