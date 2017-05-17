«رئيسي» يهدد «روحاني» بنشر تسجيل صوتي له - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

هدد مرشح الجناح المحافظ في الانتخابات الرئاسية الايرانية إبراهيم رئيسي، مرشح الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين، الرئيس الحالي حسن روحاني، بنشر تسجيل صوتي له، دون التصريح عن مضمونه.

وانتقد رئيسي، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في «مصلى الإمام الخميني» بالعاصمة طهران، أمس الثلاثاء، السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها روحاني خلال السنوات الأربع من فترة ولايته.

كما ادعا رئيسي أن روحاني انتهج سياسات محابية «للأجانب»، مطالبًا إياه بالكشف عن مضمون المفاوضات التي أجراها مع الدول الأجنبية.

وتقام الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في 19 مايو الجاري، ستُنظَّم بالتزامن مع انتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية والقروية والانتخابات الفرعية لمجلس الشورى .