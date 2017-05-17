«رئيسي» يهدد «روحاني» بنشر تسجيل صوتي له - صحيفة صدى الالكترونية

«رئيسي» يهدد «روحاني» بنشر تسجيل صوتي له
هدد مرشح الجناح المحافظ في الانتخابات الرئاسية الايرانية إبراهيم رئيسي، مرشح الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين، الرئيس الحالي حسن روحاني، بنشر تسجيل صوتي له، دون التصريح عن مضمونه.
وانتقد رئيسي، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في «مصلى الإمام الخميني» بالعاصمة طهران، أمس الثلاثاء، السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها روحاني خلال السنوات الأربع من فترة ولايته.
كما ادعا رئيسي أن روحاني انتهج سياسات محابية «للأجانب»، مطالبًا إياه بالكشف عن مضمون المفاوضات التي أجراها مع الدول الأجنبية.
وتقام الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في 19 مايو الجاري، ستُنظَّم بالتزامن مع انتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية والقروية والانتخابات الفرعية لمجلس الشورى .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26357 ] نشر منذ 60 دقيقة
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ، وفرق كلمتهم يا الله ، ومزق ملكهم واجعل اللهم الدائرة عليهم فيما بينهم .. آمين .