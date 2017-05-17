بالصور.. أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لذوي الإعاقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد الأمير أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالجمعيات الخيرية ومنها جمعية الاعاقة الحركية للكبار التي تستهدف فئة غالية من المجتمع .

جاء ذلك في حفل الزواج الجماعي السابع الذي أقيم برعاية أمير منطقة الرياض لذوي الاعاقة الحركية على مستوى المملكة بتنظيم جمعية الاعاقة الحركية للكبار «حركية» مساء أمس الثلاثاء، بالرياض .

وعبر أمير الرياض، عن سعادته بمشاركته الشباب فرحتهم مبينا أن ذلك مشرف للمجتمع وأبناء الوطن وماتقدمه الجمعية من دور في هذه المناسبة هو دور وطني مهم، مشدداً على دعم الجمعية لتستمر في مسيرتها في العطاء والنماء .

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الاعاقه الحركية المهندس ناصر بن محمد المطوع أن رعاية سمو الامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض لهذا لحفل هو تجسيدا لاهتمام سموه بهذه الفئة الغالية وأن نجاح برامج الزواج الجماعية السابقة أسهمت في ارتفاع نسب الراغبين في الزواج حيث بلغ عددهم هذا العام أكثر من 120 شاباً وفتاة .

وبين أن برنامج الزواج الجماعي الذي تقدمه جمعية حركية على مستوى المملكة في كل عام يهدف إلى مساعدة المعاقين حركيا على الزواج والمساهمة معهم في تخطي العقبات المادية التي تعيقهم عن الزواج وتشجعهم عليه وذلك بتكاليف معتدلة لأجل بناء أسره يستطيعون من خلالها تحقيق الاستقرار العاطفي والنفسي والاجتماعي، مشيراً إلى إجمالي من تم تزويجهم من خلال الجمعية خلال السنوات الماضية أكثر من 1200 شاب وفتاة وأن الجمعية ماضية في تحقيق ما رسمته من أهداف وقدمت عدداً من البرامج والفعاليات التي تخدم تلك الفئة.

وأكد المطوع أن هذا العام شارك عدد من حديثي الإعاقة إخوانهم العرسان فرحتهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع المدن والمستشفيات التأهيلية بالإضافة إلى عدد من مصابي الحد الجنوبي.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن الجمعية وماتقدمه من خدمات لذوي الاعاقة الحركية ، تلاها كلمة للعرسان عبرو فيها عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض لمشاركته ورعايته لحفل زواجهم ، عقب ذلك تم زف العرسان على منصة الحفل والتقطت الصور التذكارية مع سموه .

وفي نهاية الحفل شارك الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض بالعرضة السعودية وقدم سموه تبرعاً مالياً للجمعية دعماً لها فيما تقدمه لابناء الوطن .